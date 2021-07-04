AA 4 Temmuz 2021 Pazar 07:27 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 07:27

Hamas, İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesini "yıkılan imajını geri kazanmaya yönelik zavallı bir girişim" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonistlerin Gazze'yi bombalaması, halkımızın haklarını geri alma çabalarını durdurmaya yönelik başarısız bir eylem ve Kudüs'ün Kılıcı (İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılara karşılık direnişin başlattığı operasyonun adı) tarafından yıkılan imajlarını geri kazanmaya yönelik zavallı bir girişimdir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in baskı mekanizmasına rağmen, Filistin halkının ve direniş gruplarının özgür ve onurlu bir yaşam hakkı elde etmek için meşru mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Kasım, "işgalcilerin her zaman olduğu gibi denklemleri değiştirmekte başarısız olacağını" vurguladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait bir silah imalathanesi ile bir roket fırlatma rampasına saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e "yanan balonlar" gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği kaydedilmişti.