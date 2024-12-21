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Dünya

İşgalci İsrail'e ağır darbe! 5 asker öldürüldü

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda girilen çatışmada 5 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e ağır darbe! 5 asker öldürüldü
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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da gerçekleştirilen bir saldırıda savaşçılarının 3 İsrail askerini bıçakla etkisiz hale getirip silahlarını ele geçirdiği belirtildi.

Ardından, Kassam güçlerinin bir grup İsrail askerinin sığındığı bir eve girerek "evin kapısında 2 askeri daha silahla etkisiz hale getirdikleri" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları mensuplarının Cibaliya Kampı içinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatışmaya girdikleri aktarıldı.

İsrail tarafından bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Kassam Tugayları
  • Gazze Şeridi
  • Cibaliya Mülteci Kampı

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