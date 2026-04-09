İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,59
  • EURO
    52,1045
  • ALTIN
    6772.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'e ağır fatura! Tarihin en pahalı saldırısı
Dünya

İşgalci İsrail'e ağır fatura! Tarihin en pahalı saldırısı

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik 40 gün süren saldırılarının maliyetinin 19,4 milyar dolara yaklaştığı ve hedeflerin tam olarak gerçekleşmediği belirtildi. Saldırıların İsrail tarihinin en pahalı operasyonlarından biri olduğu ifade edilirken, olası ABD-İran anlaşmasının Tel Aviv'i zor bir güvenlik süreciyle karşı karşıya bırakabileceği vurgulandı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'a saldırılar başlarken İsrail'in ilan ettiği "uranyumu ele geçirmek, yönetimi devirmek, balistik füzeleri yok etmek ve vekil örgütlere sağlanan finansmanı durdurmak" gibi hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı.

İran ise İsrail'in her noktasına dakikalar içinde balistik füzelerle ulaşabileceğini kanıtladı.

Öte yandan haberde, ABD Başkanı Donald Trump ve İran arasındaki muhtemel bir anlaşmanın, "İsrail'in gelecekte İran'a saldırmasını engelleyebileceği ve bu durumun Tel Aviv için endişe kaynağı" olduğu öne sürüldü.

- "İSRAİL TARİHİNİN EN PAHALI SALDIRILARI"

Gazeteye göre, gelişen şartlar altında İsrail, savaştan önceki döneme nispetle daha "kötü bir güvenlik ortamına giriyor" olabilir.

İran'a saldırılar, İsrail tarihinin en pahalı saldırıları oldu. 40 günlük saldırıların maliyetinin 50 milyar ila 60 milyar şekel (16,2 milyar ila 19,4 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Saldırıların günlük maliyeti ortalama 320 milyon dolar olarak hesaplanırken, başlangıçta bu rakam 650 ila 970 milyon dolar arasındaydı.

Habere göre İsrailli savunma yetkilileri, saldırıların sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

- EK BÜTÇE TALEBİ

Bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki Amerikan güçlerini azaltma yönünde bir planına dair şu ana kadar herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti. Geçici ateşkesin kalıcı bir çözüm mü yoksa kısa bir ara mı olduğu henüz netlik kazanmazken, İsrail savunma kurumları mevcut bütçenin yetersiz olduğunu ifade etti.

Yetkililer, yaklaşık 30 milyar şekellik (9,7 milyar dolar) son artıştan sonra bile 143 milyar şekel (46,3 milyar dolar) olan mevcut savunma bütçesinin yetersiz olduğunu söylüyor.

Bu kapsamda yetkililer, "Lübnan'da devam eden saldırıların maliyetlerini karşılamak ve İran ile gerilimin yakın gelecekte yeniden alevlenme olasılığına hazırlanmak" için yıl sonuna kadar ek 34 milyar şekelin (11 milyar dolar) gerekeceğini tahmin ediyor.

Ayrıca devam eden askeri personel sıkıntısı ve hükümetin Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) askerlikten muaf tutması nedeniyle yedek kuvvetlere bağımlılığın artabileceği kaydediliyor.

  • İsrail saldırıları
  • ABD-İran anlaşması
  • Tel Aviv güvenlik

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.