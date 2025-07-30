İşgalci İsrail'e füze saldırısı.. Yemen'den atılan füzeler geceyi aydınlattı

Soykırımcı İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından ülkeye doğru ateşlenen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ileri sürdü.

İşgal ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den ülkeye doğru bir füze ateşlendiği ve çok sayıda bölgede alarmların devreye girdiği kaydedildi.

Alarmların protokole uygun olarak devreye girmesinden sona Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların kısa süreli askıya alındığını belirtti.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

HUSİLER İSRAİL'DEKİ BEN GURİON HAVALİMANI'NI HEDEF ALDIĞINI AÇIKLADI

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.

Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.