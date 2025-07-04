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Dünya

İşgalci İsrail'e Kassam şoku: Karargahları havaya uçtu

Soykırımcı İsrail Gazze'de Kassam Tugaylarımın gazabına uğramaya devam ediyor. İşgalcilerin Han Yunus'ta bulunan komuta ve kontrol karargahının bombalandığı belirtildi.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 00:17 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e Kassam şoku: Karargahları havaya uçtu
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Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait komuta ve kontrol karargahının bombalandığı belirtildi.

Yayımlanan bir videoda ise Tuffah Mahallesi'ndeki İsrail askeri aracının havaya uçurulduğuna ilişkin görüntü yer aldı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir İsrail askeri buldozerinin önceden tuzaklanmış patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Kassam Tugayları da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki Mucemma İslami Caddesi'nde İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcısının "Yasin 105" tipi füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Saldırı sonrası aracın alev aldığı, İsrail ordusuna ait helikopterin "askerleri tahliye" ettiği kaydedildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

  • kassam tugayları
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