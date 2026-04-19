  İşgalci İsrail'e Lübnan'da ağır darbe! 1 ölü, 9 yaralı
İşgalci İsrail ordusu, saldırılarla geçici ateşkesi ihlal ettiği Lübnan'ın güneyinde bir yedek askerinin öldürüldüğünü, 9 askerinin de yaralandığını duyurdu.

AA19 Nisan 2026 Pazar 07:10 - Güncelleme:
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Lidor Porat" adlı başçavuş rütbesindeki askerin Lübnan'ın güneyinde meydana gelen bir olay sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 31 yaşındaki Porat'ın öldüğü olayda biri ağır olmak üzere 9 askerin yaralandığı ifade edildi.

Böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, düzenlediği saldırılarla 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

