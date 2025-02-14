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Dünya

İşgalci İsrail'e Mavi Hat çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki Mavi Hat'ın güneyine çekilmesi gerektiğini ifade etti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 12:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e Mavi Hat çağrısı
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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Barrot ve Recci, dün Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı kapsamında görüştü.

Barrot, görevine yeni başlayan Lübnanlı meslektaşını tebrik ederek, Fransa'nın, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın ülkelerini yeniden kalkındırmaya yönelik başlattığı değişim sürecini desteklediğini söyledi.

Fransız Bakan, İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında tarafların taahhütlerine uyması konusunda Fransa'nın kararlılığını dile getirdi.

Recci ve Barrot, Lübnan halkının beklentilerinin ve ülke ekonomisinin yeniden kalkınması için gelecek reformların önemli olduğunu ifade etti.

İki bakan, kararlaştırılan takvim doğrultusunda İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki Mavi Hat'ın güneyine çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak Lübnan ordusunun bölgede konuşlandırılması gerektiğini kaydetti.

Suriye'deki durumu da ele alan iki bakan, bu ülkede barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecinin sağlanması ve herkesin güvenlik çıkarlarının korunması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Barrot ve Recci, bölgesel istikrar açısından Suriye ve Lübnan arasında barışçıl ilişkilerin önemine dikkati çekti.

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