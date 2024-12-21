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Dünya

İşgalci İsrail'e meydan okumuşlardı... Tel Aviv vuruldu: En az 18 yaralı

İşgalci İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv'e düştüğünü açıkladı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

IHA21 Aralık 2024 Cumartesi 08:35 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e meydan okumuşlardı... Tel Aviv vuruldu: En az 18 yaralı
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Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Yemen'den misilleme geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Fırlatılan füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin "başarısız olduğu" açıklanırken, füzenin Tel Aviv'deki bir parka düştüğü aktarıldı.

İsrail basını saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırı anı ve sonrasında meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı.

HUSİLER İSRAİL'E MEYDAN OKUMUŞTU

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada, "İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini" belirterek, "İsrail ile uzun bir savaşa hazırız" ifadelerini kullanmıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare de "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail ile mücadele edeceklerini" söylemişti. Yemen'den yapılan son saldırının Husilerin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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