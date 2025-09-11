İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

İşgalci İsrail'e misilleme sinyali: Katar, hukuk ekibini kurdu

İşgalci İsrail'in Doha'da Hamas heyetinin bulunduğu binayı hedef almasının ardından Katar, egemenliğine yönelik saldırıya karşı tüm yasal yolları değerlendirmek üzere hukuk ekibini kurduğunu duyurdu.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 00:19
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "bunun Bakanlar Kurulu'nun, Katar'ı ve egemenliğini hedef alan açık İsrail saldırısına karşı tüm yasal önlemleri almakla görevli bir hukuk ekibi oluşturma kararı üzerine gerçekleştiği" belirtildi.

Açıklamada, hukuk ekibinin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve "Doha'nın önünde bulunan tüm yasal yolları değerlendirdiği" belirtildi.

Katar'ın uluslararası hukuk hükümlerine sıkı bağlılığının vurgulandığı açıklamada, ülkenin egemenliğini koruma ve haklarını uluslararası hukuk ilkelerine dayalı tüm meşru yollarla savunma kararlılığı kaydedildi.

İsrail saldırısının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani düzenlediği basın toplantısında Doha'nın saldırıya yanıt olarak gerekli önlemleri almak üzere bir hukuk ekibi kurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

