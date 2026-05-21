İşgalci İsrail'e Sumud Filosu tepkisi: Cezasız kalamaz

İrlanda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu aktivistlere uyguladığı kötü muameleye sert tepki gösterdi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, İsrail'in İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Sumud Filosu üyelerini gözaltına almasının ardından "AB'nin güçlü ve net bir tepki vermesini" talep etti.

Harris, "İsrail hükümetinin yasadışı olarak gözaltına aldığı Sumud Filosu üyelerine yönelik eylemler iğrenç ve cezasız kalamaz. Bu iğrenç bir durum. Kınama önemlidir ama yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Gözaltıları "uluslararası hukukun bir başka açık ihlali" olarak nitelendiren Harris, İrlanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması yönündeki çağrısını yineleyerek, "Avrupa'nın harekete geçme zamanı çoktan geldi" dedi.