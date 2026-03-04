İşgalci İsrail'e uluslararası tepkiler artıyor! Petro: Çocukların katli kabul edilemez

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ilkokula düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybedenler için Hürmüzgan'a bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze töreninin görüntülerini paylaştı.

Gazze'de öldürülen çocuklara da atıfta bulunan Petro, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun füzeleri altında on binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez. Netanyahu, uluslararası yargı önünde yargılanmakta olan (dava süreci devam eden) bir adamdır."

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.