İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9817
  • EURO
    51,1329
  • ALTIN
    7191.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'e uluslararası tepkiler artıyor! Petro: Çocukların katli kabul edilemez
Dünya

İşgalci İsrail'e uluslararası tepkiler artıyor! Petro: Çocukların katli kabul edilemez

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen saldırıda öğrencilerin hayatını kaybetmesinin ardından katil Netanyahu'ya tepki gösterdi. Petro, söz konusu katliamın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e uluslararası tepkiler artıyor! Petro: Çocukların katli kabul edilemez
ABONE OL

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ilkokula düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybedenler için Hürmüzgan'a bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze töreninin görüntülerini paylaştı.

Gazze'de öldürülen çocuklara da atıfta bulunan Petro, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun füzeleri altında on binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez. Netanyahu, uluslararası yargı önünde yargılanmakta olan (dava süreci devam eden) bir adamdır."

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

  • kolombiya
  • iran saldırı
  • Gustavo Petro
  • israil iran

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.