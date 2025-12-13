Belçika'nın Fransızca çıkarılan yüksek tirajlı gazetesi Le Soir, "İsrail Dosyaları" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, ilgili araştırmanın Le Soir tarafından Avrupa Araştırmacı İşbirlikleri (EIC) ağından 7 medya kuruluşu ve kar amacı gütmeyen internet sitesi Dağıtılmış Sırların Reddi (DDoS) ile işbirliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

Araştırmanın, "İsrail Özel Uluslararası İşler Dairesi'nin faaliyetlerine ışık tuttuğu" belirtilerek, sızdırılan gizli ve sınıflandırılmış belgelere dayanan bulguların, bu birimin "hukuk savaşı (lawfare) kapsamında faaliyet yürüttüğünü ortaya koyduğu bilgisi verildi.

GİZLİ BELGELERLE ORTAYA ÇIKAN FAALİYETLER

Habere göre, 2010 yılında kurulan Özel Uluslararası İşler Dairesi, İsrail ordusu, istihbarat servisleri, sivil idare ve diğer bakanlıklarla yakın koordinasyon içinde çalışıyor.

Binyamin Netanyahu hükümeti döneminde başlatılan bu stratejiyi uygulamak için on milyonlarca avro tahsis edildi.

Belgeler, bu birimin, İsrail devletini ve üst düzey yetkililerini hedef alan savaş suçu, insan hakları ihlali ve evrensel yargı yetkisine dayalı davaların kapatılması, düşürülmesi ya da ertelenmeleri için çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor.

2020 tarihli, kurum içi "gizli" ibareli bir belgede, dairenin, İsrail'in "hukuk savaşıyla" mücadelesinde "geri dönülmez bir dönüşüm sağladığı" belirtilerek, dünya genelinde İsrail devleti ve üst düzey yetkililer aleyhine açılan onlarca ceza ve hukuk davasının kapatılmasının sağlandığı ifade ediliyor.

DEVLET ROLÜNÜN GİZLENMESİ İDDİASI

Araştırmada, İsrail devletinin bazı davalarda özel şirketlerin arkasında gizlice yer aldığı da iddia edildi.

Buna göre, birkaç kez Batı Şeria'daki faaliyetleri veya İsrail ordusuyla ilgili olarak yargılanan özel şirketlerle ilgili davalarda İsrail yetkililerinin katılımı gizlendi.

Haberde, Hollanda'da askeri amaçla kullanılan köpekleri satan bir şirket hakkında açılan davada, bir Filistinlinin şikayetine karşı avukatlık masraflarının İsrail tarafından karşılandığı ve şirketle gizli bir tazminat anlaşması yapıldığı öne sürüldü.

Benzer şekilde İsrail'in, Batı Şeria'daki ayrılık duvarının inşasında yer alan Hollandalı şirket Riwal aleyhindeki şikayetin reddedilmesi için gizlice lobi faaliyetinde bulunduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca Fransa'da Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine mensup aktivistlere ilişkin yargı süreçlerinde de İsrail Özel Uluslararası İşler Dairesi'nin müdahalede bulunduğu belirtildi.

UCM HEDEFTE

Haberde, son 20 yılda hem İsrailli bakanlara hem de İsrail ordusunun üyelerine karşı yasal işlemlerin çoğaldığı, 2001'de eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron aleyhine, Sabra ve Şatila katliamlarından kurtulanlar tarafından, yabancı mahkemelerin uluslararası alanda işlenen ciddi suçları yargılamasına izin veren evrensel yargı yetkisini ileri sürerek bir şikayet dilekçesi verildiği ifade edildi.

Ancak bu şikayetlerin büyük ölçüde Özel İşler Dairesi'nin çalışmaları sayesinde "nadiren mahkumiyetle sonuçlandığı" belirtildi.

Araştırmada, UCM'nin 2021 yılında Gazze ve Batı Şeria'da işlendiği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlatmasının ardından da söz konusu gizli birimin bu sürece yönelik hazırlıklar yaptığı ifade edildi.

Haberde, dairenin, UCM'ye üye ülkelerde görev yapan avukatlarla temas kurduğu, İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararlarına karşı hukuki seçenekleri değerlendirdiği ve bu kapsamda farklı ülkelerdeki yasal uygulamaları yakından takip ettiği kaydedildi.

Davadan sızdırılan nispeten daha yeni belgelerin, İsrail'in UCM'den gelebilecek olası tutuklama emirlerine yanıt vermeye aktif olarak hazırlandığını ortaya koyduğu iddia edilen haberde, "7 Ekim'den sonra başlayan son savaştan çok önce UCM, 2021 yılında Gazze ve Batı Şeria'daki savaş suçları iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanlığı ekibi, bu konuda UCM üye devletlerindeki giderek artan sayıda avukattan tavsiye aldı." ifadesi kullanıldı.

TUTUKLANMA KORKUSU

Haberde, birimin ana faaliyetlerinden birinin, İsrailli yetkililerin tutuklanma veya sorgulanma riski olmadan seyahat edip edemeyeceklerini değerlendirmek olduğu belirtildi.

Araştırmanın, daha önce bilinmeyen birkaç vakada siyasi figürlerin Avrupa ülkelerine seyahatlerini iptal etmek zorunda kaldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Dairenin çalışmalarının bir diğer önemli yönünün de İsrailli yetkililere karşı yasal işlemler olması durumunda desteklerini sağlamak amacıyla belirli ülkelerin savcılıkları ve adalet bakanlıklarıyla iyi ilişkiler geliştirmek olduğu kaydedilen haberde, "Almanya'da, avukatlarla kurulan temaslar ve savcılarla kurulan ayrıcalıklı ilişkiler, Gazze'de bir Alman-Filistinli ailenin öldürülmesiyle ilgili davanın çözümlenmesini kolaylaştırmış gibi görünüyor. Daire ayrıca NATO hukuk uzmanlarıyla da temas halindeydi ve savaş suçları davalarıyla ilgili deneyimlerini paylaştı." ifadesi kullanıldı.

Le Soir, iletişime geçilen İsrail Adalet Bakanlığının sorularına yanıt vermediğini de bildirdi.