9 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

İşgalci İsrail'in ateşkes ihlali: Gazze'de şehit sayısı artıyor

İşgalci İsrail, Hamas ile varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in ateşkes ihlali: Gazze'de şehit sayısı artıyor
İsrail, Hamas ile varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi. Varılan ateşkesi henüz onaylamayan İsrail, Gazze Şehri'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, saldırının ardından enkaz altına çok sayıda kişinin kaldığını ifade etti. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Hamas ile varılan ateşkesin kabinedeki oylamada onaylanmasının ardından İsrail tarafından yürürlüğe sokulması bekleniyor.

