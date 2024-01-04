İşgalci İsrail'in çekiciliği zayıfladı! Artık isteksiz davranıyorlar

İsrail Startup Toplum Politikası Enstitüsü (SNPI) tarafından hazırlanan ve detayları Times of Israel gazetesinde yayınlanan yıllık rapora göre, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in teknolojik yatırımlar için çekiciliğinin zayıfladığı ve İsrailli teknoloji girişimlerinin 2017'den bu yana diğer çeyreklere göre daha az fon aldığı belirtildi.

Raporda, 2023'ün son üç ayında startup'ların, 2022'nin aynı çeyreğine göre yüzde 46 düşüşle 1,3 milyar dolar fon alabildiğine dikkat çekilerek, savaşın patlak vermesinin hem Avrupa hem de ABD ile karşılaştırıldığında yatırımlarda keskin bir düşüşe yol açtığı kaydedildi.

Aynı rapora göre, İsrail'deki teknoloji sektörü artık gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini oluştururken, bu oran ABD'de yüzde 10'dan daha az, Avrupa Birliği'nde ise yaklaşık yüzde 6 civarında.

İsrail'de, tüm çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü teknoloji sektöründe çalışıyor. Ülke ekonomisi de toplam ihracatın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan teknoloji ihracatına bağlı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.