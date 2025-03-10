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Dünya

İşgalci İsrail'in elektriği kesmesi Gazze'deki su krizini derinleştirdi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki su arıtma tesisinin elektriğini kesmesinin su krizini derinleştirdiği belirtildi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 17:27 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in elektriği kesmesi Gazze'deki su krizini derinleştirdi
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Deyr el-Belah Belediye Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararı aldıklarını açıklamasının ardından yaşanan su kriziyle ilgili basına açıklamada bulundu.

Tesisteki elektriğin kesilmesinin, orta kesim ve güneydeki tatlı su oranını yüzde 70 oranında azalttığını ve su krizini "benzeri görülmemiş" bir şekilde derinleştirdiğini kaydeden Ayyaş, 100 bin kişiye içme suyu sağlayan belediyenin vatandaşların suya erişmesi için jeneratörleri çalıştıracağını ifade etti.

Ayyaş, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yaşanan yakıt eksikliğinin de çevre felaketinin habercisi olduğunu söyledi.

Ayyaş ayrıca, İsrail güçlerinin saldırılar sırasında Gazze'nin doğu ve güney bölgelerine girmesiyle Deyr el-Belah'taki 19 su kuyusundan 8'inin faaliyetinin tamamen durduğunu kaydetti.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de dün Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Gazze'nin orta kesimindeki su arıtma tesisi, saldırılar sırasında İsrail'den elektrik alan tek kurumken, söz konusu kararla faaliyeti durma noktasına geldi.

  • Su krizi
  • Gazze
  • Deyr el-Belah

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