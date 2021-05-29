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Dünya

İşgalci İsrail'in eski bakanı ''Şifa''yı yanlış yerde buldu!

Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett'ın Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:19 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:19
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Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, Hamas'ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığı yönündeki iddialar üzerinden sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

Mesajında Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti.

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