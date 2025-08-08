İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7149
  • EURO
    47,6759
  • ALTIN
    4438.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'in Gazze planına Kremlin tepkisi: Yanlış yönde bir adım
Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze planına Kremlin tepkisi: Yanlış yönde bir adım

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal planına tepki gösterdi. BM kararlarının ihlal edileceği vurgulanan açıklamada 'Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz.' denildi.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 01:20 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Gazze planına Kremlin tepkisi: Yanlış yönde bir adım
ABONE OL

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.

Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.

Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.