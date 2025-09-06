İşgalci İsrail'in ''Hamas'' yalanı ortaya çıktı: Gazze'deki hükümet gerçeği açıkladı

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun, Gazze şehrinde 51 bin 544 bina, daire ve konutu kapsayan konut kulelerini ve binaları hedef alarak işlediği suçu en sert şekilde kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in, barbarca saldırılarını meşrulaştırmak için yaydığı yalanları ve iddiaları tümüyle yalanlıyoruz. İsrail, bu kulelerin içinde askeri faaliyetler veya 'terörist altyapı' olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Ofisin açıklamasında, kule sakinlerinin ifadelerine de dayanılarak, kulelerin gözetim altında olduğu ve sadece sivillerin girmesine izin verildiğine dikkat çekilerek, direnişin bu konut kulelerinin içinde hiçbir şekilde faaliyet göstermediği ve bu kulelerde hiçbir ekipman, silah veya tahkimatın bulunmadığı, tüm katlarının açıkta ve görünür olduğu belirtildi.

İsrail'in yaydığı asılsız iddiaların, sivilleri ve altyapıyı hedef almayı, halkı terörize etmeyi ve onları kaçmaya zorlamayı meşrulaştırmak için yürüttüğü sistematik aldatma politikasının bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, bu eylemlerin, uluslararası insancıl hukuk, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca insanlığa karşı suç teşkil eden sistematik bir zorla yerinden etme suçunu oluşturduğuna işaret edildi.

İsrail'in, sivil kayıpları en aza indirmek için önlemler aldığını iddia ettiği; ancak sahadaki gerçeklerin, kulelere yönelik hava saldırılarında doğrudan sivil binaların ve yerinden edilmiş insanlarla dolu binlerce çadırın hedef alındığını ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, konutlara yönelik saldırıların, "uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu" ve "tam teşekküllü bir savaş suçunu" teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve uluslararası insan hakları örgütlerine sessizliklerini bozmaları, bu apaçık suçu kınamaları, acilen uluslararası bir soruşturma başlatmaları ve İsrail liderlerini ve askeri komutanlarını suçlarından dolayı hesaba çekmelerinin yanı sıra sivillerin ve altyapının hedef alınmasını durdurmaları ve halkı İsrail'in uyguladığı öldürme ve zorla yerinden etme politikasından korumaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, hedef aldığı kulelerin Hamas tarafından komuta, gözetleme ve keskin nişancı merkezleri olarak kullanıldığını iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddediyor.

Gazze kentini işgal planını devreye sokan İsrail ordusu, bugün kentin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde Filistinlilerin kaldığı çok katlı bir binayı daha yerle bir etti.

Ordu dün de Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu "Müşteha" isimli çok katlı binayı yerle bir etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.