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Dünya

İşgalci İsrail'in savunma bakanından tepki çekecek Suriye iddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinin 'askerden arındırılmış bölge' olması gerektiğini öne sürerek, yeni Şam yönetiminin ülkenin güneyindeki mevzi ve karakolları kontrol etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in savunma bakanından tepki çekecek Suriye iddiası
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Haaretz gazetesinin haberine göre Katz, İsrail ordusunun, iki gün önce Suriye'nin güneyindeki karakol ve mevzileri ilk kez kontrol altına almaya çalışan Şam'daki yeni yönetimin askerlerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Baas rejimini deviren yeni yönetimin Suriye'nin güneyindeki mevzi ve karakolları kontrol etmesine izin vermeyeceklerini iddia eden Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'nde bulunan tampon bölgedeki İsrail askeri varlığının "zaman sınırı olmaksızın" sürdürülmesine ABD yönetiminin yeşil ışık yaktığını ifade etti.

Katz, "Suriye'nin güney bölgesinin askerden arındırılmasının ihlal edilmesine ve bir tehdit oluşmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

- İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.

  • İsrail Savunma Bakanı
  • Suriye
  • Combat Mevzi

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