Gazze'nin batısında yerinden edilen Filistinliler dahil yüzlerce kişinin yaşadığı "Müşteha Kulesi" adlı çok katlı bina, İsrail ordusunun saldırısı sonucu yıkıldı.

İsrail ordusu, Müşteha Kulesi'nin sakinlerine tahliye için bir saatten kısa bir mühlet tanırken, sonrasında hava saldırısıyla binayı yerle bir etti.

Gazze kentine yönelik işgal saldırılarında birçok binayı yerle bir eden İsrail, şehirde son kalan binalardan Müşteha Kulesi'ni de tamamen yıktı.

İsrail, Gazze şehrini işgal ederek bölgede yaşayan bir milyondan fazla Filistinliyi güneye doğru göçe zorladığı planın bir sonraki aşamasına geçti.

"HER ŞEYİMİZİ GERİDE BIRAKIP KAÇMAK ZORUNDA KALDIK"

Bina sakinlerinden Ayşe Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yanımıza sadece taşıyabildiğimiz kadar yiyecek ve giyecek alabildik. Her şeyimizi geride bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Hayatımızı ve güzel olan her şeyi geride bıraktık." dedi.

Müşteha Kulesi için yıllar önce tüm parasını harcadığını belirten Ubade Seyfeddin, "Şimdi ailemle ne sıcağa ne de soğuğa dayanıklı bir çadırda kalacağız. Yıllarca biriktirdiğim emeğim bir anda yok oldu." diye konuştu.

Bina sakinlerinden Nidal Ebu Ali ise, "Gazze'de güvenli hiçbir yer bırakmadılar. İsrail bizi güneye sürmek istiyor ama biz burada kalabildiğimiz kadar kalacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KATLI BİNALARA SALDIRILARI ZORLA YERİNDEN ETME POLİTİKASIDIR"

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek binaları hedef almak sadece taşları bombalamak değil, sivillerin zorla yerinden edilmesi politikasıdır." ifadesini kullandı.

Hiçbir güvenli alanın olmadığı bir ortamda ailelerin barınaksız bir şekilde açık alana atıldığını kaydeden Basal, bu tehlikenin, insanların sadece can güvenliğini tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda onları hayatta kalma ve onurlu bir şekilde yaşama hakkından da mahrum bıraktığını dile getirdi.

Basal, uluslararası toplumu, Gazze şehrindeki binlerce yerinden edilmiş aileye yönelik bu organize suçu durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenleyerek binayı yerle bir etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek, kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

"CEHENNEMİN KAPILARINI AÇTIK" TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze şehri için "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları yoğunlaştırdıklarını belirtirken, Hamas'ın silahsızlanmaması ve tüm esirleri serbest bırakmaması halinde şehrin tamamen yok edileceği yönünde Filistinlileri tehdit etmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise binanın Hamas tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasında bulunurken, Müşteha Kulesi yönetimi ise binada yalnızca sivillerin yaşadığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybederken, 162 bin 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

