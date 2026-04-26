26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
  • İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da onlarca zeytin ağacını kesti
Dünya

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da onlarca zeytin ağacını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusayya beldesinde yaklaşık 400 zeytin ağacını kesti.

AA26 Nisan 2026 Pazar 10:23
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da onlarca zeytin ağacını kesti
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı "Adi Ad" yerleşiminden gelen bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusayya beldesine baskın düzenledi.

İsrailli grup, burada Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını tahrip ederek kesti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aynı beldede birkaç gün önce de Filistinlilere ait bir ev ile aracı ateşe vermişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, sadece mart ayı içinde İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1819 saldırı gerçekleştirdi.

