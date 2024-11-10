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Dünya

İşgalci Netanyahu, Lübnan'daki siber saldırıyı üstlendi! Kendi inisiyatifinde düzenlenmiş

Soykrıımcı Binyamin Netanyahu'nun, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan'da kullanılan telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılması operasyonunu İsrail Güvenlik Kabinesi içindeki itirazlara rağmen kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği belirtildi.

AA10 Kasım 2024 Pazar 18:15 - Güncelleme:
İşgalci Netanyahu, Lübnan'daki siber saldırıyı üstlendi! Kendi inisiyatifinde düzenlenmiş
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İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun haberinde, haftalık kabine toplantısında Netanyahu'nun, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması "saldırısının sorumluluğunu üstlendiği" iddia edildi.

Habere göre, Netanyahu, görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı üstü kapalı suçlayarak, "Lübnan'daki (çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması) operasyonu ve Nasrallah'ın öldürülmesi, güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve onlardan sorumlu siyasi kademenin muhalefetine rağmen gerçekleştirilmiştir." dedi.

Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı video mesajda ise ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son birkaç günde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tüm bileşenleriyle İran tehdidi ve bunun yarattığı tehlike konusunda aynı fikirdeyiz." dedi.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17-18 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 608'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmemişti.

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