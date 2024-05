Netanyahu, X platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı.

Atılan bu adımın "barışı sağlamayacağını ülkesinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini" kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin bir "terör devleti" olacağını savunarak, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.



The intention of several European countries to recognize a Palestinian state is a reward for terrorism.



80% of the Palestinians in Judea and Samaria support the terrible massacre of October 7.



This evil cannot be given a state.



This would be a terrorist state. It will try to...