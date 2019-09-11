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İşgalci Netanyahu'nun skandal vaatlerine tepkiler sürüyor

Siyaset sahnesinde zor günler geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 17 Eylül'deki seçimlerde sağcıların oylarını almak için Batı Şeria'daki Yahudi işgal birimlerini 'İsrail'e ilhak etme' vaadini yinelemesine uluslara kamuoyundan tepki

  • star.com.tr
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirdi.
 
Netenyahu'nun ilhak planınına, uluslararası kamuoyundan tepkiler yükseliyor.
 
Filistin Ulusal Konseyi, Netanyahu'nun açıklamaları üzerine İsrail'in Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarına uymadığını belirterek, BM üyeliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.
 
Hamas sözcüsü Fevzi Berhum da, yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ndeki yerleşimleri ilhak etme yönündeki açıklamaları gerçekleri değiştirmeyecek, halkımızın işgal ve işgalin planlarıyla mücadele için gösterdiği direnişi durduramayacaktır." dedi.
 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Netenyahu'nun işgal planına yönelik açıklamasında, ''"Eğer ilhak olursa Netanyahu önümüzdeki 100 yıl boyunca barış ihtimalini toprağa gömmeyi başarmış olacak. İsrailliler, uluslararası toplum, bu deliliği durdurmalıdır. İlhak, bir savaş suçudur. Irkçılığın, şiddetin, aşırılıkçılığın ve kan dökülmesinin kutsanması demektir." ifadelerini kullandı.
 
Netanyahu'nun açıklamasının üzerine Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Yapılan ortak açıklamada, Netenyahu'nun vaadi, "sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirildi. Söz konusu vaatlerin sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğu dile getirildi.
 
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Netenyahu'nun sözlerine sert tepki gösteren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" dedi.
 
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Netenyahu'nun vaadine tepki gösterenler arasındaydı. Linde skandal vaatlere ilişkin açıklamasında, "Bence talihsiz bir açıklama. Hem Avrupa Birliği (AB) hem de uluslararası topluluk, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Ön şartın iki devletli çözüm olması gerekir." dedi.

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