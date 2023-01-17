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Dünya

İşgalci Yahudiler, Filistinlilere ait koyun sürüsünü gasp etti

Batı Şeria'da gayrimeşru Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait koyun sürüsüne el koydu, araçlara saldırdı.

AA17 Ocak 2023 Salı 02:04 - Güncelleme:
İşgalci Yahudiler, Filistinlilere ait koyun sürüsünü gasp etti
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Filistin Bedevi Haklarını Savunma Derneği Al-Baidar'dan yapılan açıklamaya göre, Eriha yakınlarındaki gayrimeşru yerleşim bölgesi "Sabah Yıldızı"ndan Yahudi yerleşimciler, Ayn el-Avca beldesinde çobanlık yapan bir genç kıza saldırdı ve otlattığı koyunlarını gasp etti.

Bir başka yerleşimci grup ise Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesi yolundan geçen Filistinlilere ait araçlara taş atarak saldırdı.

Atılan taşlardan dolayı birçok araçta maddi hasar meydana geldi.

BM İnsani İşler Ofisi'nin verilerine göre, 2022'de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik 755 saldırı düzenlendi. Bunların 161'inde Filistinlilerden fiili yaralananlar olurken, 594'ünde ise taşınır taşınmaz mülklere maddi zarar verildi.

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