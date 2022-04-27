İşgalci Yahudiler, Filistinlilere saldırdı: 6 gözaltı, 2 yaralı

Filistin resmi ajansının haberine göre, İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 2'si çocuk 5 Filistinliyi, İseviye beldesinde de evine düzenlenen baskın sonrasında 1 Filistinli genci gözaltına aldı.

İsrail polisinden söz konusu gözaltılara dair açıklama yapılmadı.

Mescd-i Aksa'nın Sahire Kapısı civarında bulunan Filistinlilere, İsrail polisi tarafından müdahale edildi. Görgü tanıklarına göre, İsrail polisinin müdahalesi sırasında civarda aralarında çocuk ve yaşlılardan oluşan kalabalık Filistinli aileler bulunuyordu.

Öte yandan, İşgal altındaki Batı Şeria'da Beyt Lahim'in doğusundaki Keysan köyünde Filistinli Reca Abiyyat (68), tarlasında bulunduğu sırada Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Abiyyat'ın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, yaptığı yazılı açıklamada, Halil kentinin el-Halava bölgesinde koyun otlatan çoban Ali Ebu Arram'ın da bölgedeki Yahudi yerleşimciler tarafından darbedilerek saldırıya uğradığını kaydetti.

Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, boşaltılan Humeş yerleşim biriminden sızan Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun himayesinde Nablus kentinin kuzeyindeki Filistinlilerin evlerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Basın açıklaması yapan Daglas, saldırılara karşı koyan Filistinliler ile yerleşimciler arasında çıkan olaylara İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini belirtti.

