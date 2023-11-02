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Dünya

İşgalci Yahudiler Filistinlilerin mülk ve arazilerine saldırdı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine saldırdı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
İşgalci Yahudiler Filistinlilerin mülk ve arazilerine saldırdı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'ta Filistinlilere ait ev ile araçlara saldırdığı ve tarım arazilerini ateşe verdiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından Yahudi yerleşimciler, Nablus kentinin batısındaki Cit kasabasına baskın düzenledi.

Filistinlilere ait ev ve araçlara saldıran yerleşimciler, tarım arazilerini de ateşe verdi.

İsrail askerlerinin ve polisinin, olay yerinde olduğunu ancak Yahudilerin saldırılarına engel olmadığını ifade eden tanıklar, yolun Filistinlilere ait araçların geçişine kapatıldığını kaydetti.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi Einav yakınlarında hareket halindeki araca ateş açıldığı, aracın devrildiği ve bir İsrail askerinin öldüğü belirtilmişti.

  • Filistin saldırıları
  • Yahudi yerleşimciler
  • Batı Şeria mülk saldırısı

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