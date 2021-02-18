İşgalciler 4 asırlık camiyi domuz ahırına çevirmiş

star.com.tr 18 Şubat 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:16

İşgalci Ermenistan'ın işgalinden kurtulan Karabağ'da, işgalcilerin tarihi ve kültürel alanları nasıl tahrip ettiği gözlenmişti.

Son olarak Fuzuli'de gözlemlerde bulunan Azvision.az ekibi, Şah Abbas Kervansarayı'nın yukarısındaki bir kayanın üzerine inşa edilen 4 asırlık Halk Abbas ya da Hacı Giyasaddin Camii olarak bilinen ibadethanenin, ahır olarak kullanıldığını tespit etti.

Caminin girişindeki yazıtta, "Bu cami, 1095 Hicri takvimine göre Yüce Allah'ın rahmetli bir kulu olan Hacı Giyasaddin tarafından yaptırılmıştır.' Verilen tarih, miladi takvimde 1683-84 yıllarına tekabül ediyor.

Bölgedeki diğer birçok cami gibi, işgalcilerin Hacı Giyasaddin Camii'nde de, sığır ve domuz besledikleri ortaya çıktı. Caminin içinde ve çevresinde yığılmış saman balyaları ve ağır gübre kokusu, tarihi ibadethanenin nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi.

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