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Dünya

İşgalciler rahat durmuyor! İsrail, Suriye'yi vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 07:02 - Güncelleme:
İşgalciler rahat durmuyor! İsrail, Suriye'yi vurdu
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Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusu, Suriye'de düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir askeri alan, uçaksavarlar ve füze altyapısının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail, saldırılarının "gerekli olduğu takdirde" devam edeceği tehdidinde bulundu.

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