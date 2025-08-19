İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

İşgalciler sınırı geçti! Filistin'den sonra hedefte Suriye var

İsrailli yerleşimcilerden bir grup genç, Suriye'nin Golan Tepeleri'nden sınırı aşarak çatışmasızlık hattında yer alan Kuneytra ilinde yeni bir yerleşim biriminin temellerini atma girişiminde bulundu.

AA19 Ağustos 2025 Salı 16:58 - Güncelleme:
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerden oluşan bir grubun, Golan Tepeleri'nden sınırı aşarak Kuneytra'nın güneyindeki Beyr Acem köyüne ulaştığı görüldü.

Görüntülere işgalci İsraillilerin yanlarında getirdikleri ahşap kalıplara beton döktükleri anlar yansırken, bir karede ise Suriye toprağı üzerinde kurulması planlanan yerleşim biriminin adı olan "Golan'aki Neve" ifadesi yer aldı.

İŞGAL GÜÇLERİ BÖLGEDE DEVRİYE GERÇEKLEŞTİRİYOR

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

