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Dünya

İşgalcilere ABD koruması! Görüntüleri yayınlandı

ABD ordusu, İran'ın hava saldırılarına karşı İsrail'i savunmak üzere savaş gemilerinden fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı.

IHA3 Ekim 2024 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
İşgalcilere ABD koruması! Görüntüleri yayınlandı
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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İsrail'i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Cole (DDG 67) ve USS Bulkeley (DDG 84) destroyerlerinin 1 Ekim'de İsrail'i savunmak üzere çok sayıda balistik füze ateşlediği bildirildi. Paylaşılan görüntülerin ise USS Bulkeley destroyerinde kaydedildiği belirtildi.

"İRAN FÜZELERİ BAŞARIYLA VURULDU"

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban konuyla ilgili yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alan İran füzelerinin başarıyla vurulduğunu söyledi. Urban, füzelerin fırlatıldığı USS Cole ve USS Bulkeley destroyerlerinin Aegis balistik füze savunma sistemine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İRAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

İran, 1 Ekim'de İsrail'e yaklaşık 200 füzenin kullanıldığı bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmiş, ABD hükümeti ise İsrail'e yönelik füze saldırılarının kendi desteğiyle etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, USS Bulkeley ve USS Cole destroyerlerinin İsrail hava savunma birimlerine katılarak İran'dan gelen füzelere karşı bir dizi önleyici füze fırlattığını açıklamıştı. Ryder, kaç İran füzesinin etkisiz hale getirildiği konusunda ise detay vermemişti.

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