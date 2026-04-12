  • İşgalcilerin toplam can kaybı 72 bin 328'e yükseldi
Dünya

İşgalcilerin toplam can kaybı 72 bin 328'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 329'a ulaştı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 15:25
İşgalcilerin toplam can kaybı 72 bin 328'e yükseldi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 750 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 90 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 329'a, yaralı sayısının da 172 bin 192'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

