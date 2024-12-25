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Dünya

İşgale isyan ettiler! İsrail askerleri üzerlerine ateş açtı

Soykırımcı İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı. Saldırıda 3 sivil yaralandı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
İşgale isyan ettiler! İsrail askerleri üzerlerine ateş açtı
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İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra ilinin Süveyse köyündeki işgali protesto eden sivillere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik hava saldırılarını artırırken, karadan işgalini de genişletiyor.

Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra'nın Süveyse köyünde bölge sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenledi.

Protesto sırasında İsrail askerleri, mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 3 sivil yaralandı.

- İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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