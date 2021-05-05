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Dünya

İşgale pişkin kılıf: Eğer ben çalmazsam gelip başkası çalacak

İsrail işgalinin en somut örneklerinden biri kameralara yansıdı. Doğu Kudüs'te bir Yahudi, işgal ettiği ve yıllardır çıkmadığı evin sahibi Filistinli'ye ‘evini ben çalmasam başkası çalacak' dedi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:46 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:46
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde yıllar önce evlerinden çıkarılan ancak sürekli olarak evinin önüne giderek hakkını aramaya çalışan Muna el-Kerd ile şu an o evde ikamet eden Yakup isimli Yahudi yerleşimci arasında geçen diyalog sosyal medyaya yansıdı. Yayınlanan görüntüde, Kerd, evini işgal eden Yahudi'ye "Yakup, bu ev senin değil biliyorsun." diyerek karşı çıkıyor.

Yahudi ise "Evet ama ben gitsem bile sen bu eve geri dönmeyeceksin" diyerek cevap veriyor. Kerd'in "Sen benim evimi çalıyorsun" diye devam etmesi üzerine ise Yahudi, "Evini ben çalmasam başkası çalacak" diyerek cevap veriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Mahallede Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

27 AİLE DİKEN ÜZERİNDE

İsrail polisinin dün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturanlarla dayanışma eyleminde bulunanlara karşı müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 27 ailenin evlerini boşaltmaları kararı vermişti. Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve 220 binden fazla Yahudi yerleşimci yer alıyor.

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