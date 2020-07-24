İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8496
  • EURO
    7,9352
  • ALTIN
    417.227
  • BIST100
    119061
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Kudüs Valisinin gözaltı süresini uzattı
Dünya

İşgalci İsrail Kudüs Valisinin gözaltı süresini uzattı

İsrail Sulh Ceza Mahkemesi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Gays'ın gözaltı süresini 30 Temmuz'a kadar uzattı.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 14:15 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 14:20
ABONE OL

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın avukatı Rami Osman, yaptığı basın açıklamasında, Kudüs'ün batısındaki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nin Gays'ın gözaltı süresini gelecek perşembe gününe kadar uzattığını söyledi.

Osman, karara itiraz edeceklerini aktardı.

Kudüs Valisi'ne yöneltilen suçlamaya ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail Sulh Ceza Mahkemesi önünde toplanan bir grup Filistinli, Gays'ın serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

İsrail polisi, Vali Gays'ı, 19 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından gözaltına almıştı.

Gays, nisan ve mayıs aylarında da gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.