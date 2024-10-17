''İşimiz Türkmenlerin bölgedeki haklarını korumak''

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve yeniden milletvekili adayı olan Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimlerine, ITC olarak tek liste halinde katıldıklarını belirtti.

Türkmenlerin seçim yarışında önemli bir unsur olarak yer aldıklarını dile getiren Maruf, "Bu seçime Türkmenler kota hakkının yanında siyasi parti olarak da katılıyor. IKBY'de Türkmen ve diğer etnik gruplara kota temsil hakkı var ama biz Türkmenler için daha fazla temsil hakkı istiyoruz." dedi.

Söz konusu kotada Türkmenlerin IKYB'de Erbil ve Süleymaniye'den birer temsil hakkı olduğunu aktaran Maruf, bunu yeterli bulmadıklarını, bu yüzden de ITC olarak bir listeyle seçim yarışına katıldığını ifade etti.

Maruf, Irak'ta Kerkük'ten sonra şehir merkezinde en yoğun Türkmen nüfusuna sahip olan Erbil'de çok sayıda temsil hakkı elde etmeyi istediklerini dile getirdi.

Irak Türkmen Cephesi olarak yıllardır tüm etnik gruplar arasında ayrım yapmadan hizmet gösterdiklerini hatırlatan Maruf, bu ilke ve görüşe devam edeceklerini kaydetti.

Seçimin önemine değinen Maruf, bu seçimde ITC olarak yüksek oy alacaklarını ve Erbil'de yeni bir dönemin başlayacağını beklediklerini vurguladı.

- BU SEÇİM DAHA ÖNCEKİLERE GÖRE DAHA FARKLI VE KATILIMLI OLACAK



Irak ve IKBY için bu seçimin önemli olduğuna dikkati çeken Maruf, zor bir seçim sürecinin yaşanmasının yanında siyasi partiler arasında adeta kıran kırana bir mücadele yaşanacağını belirtti.

Bölgedeki tüm etnik grup ve siyasi partilerden oluşan bir hükümetin kurulmasından yana olduklarını vurgulayan Maruf, "Hiç kimsenin hükümet dışında kalmaması ve en iyi şekilde temsil edilmesi bölgenin istikrarı için en sağlıklı olandır." dedi.

Türkmenler başta olmak üzere, herkesin sandık başına gitmesini isteyen Maruf, en iyi hükümetin "sandıktan çıkan hükümet" olduğunu ifade etti.

Seçmenlerden destek isteyen Maruf, "Erbil'deki tüm seçmenlerin Irak Türkmen Cephesi listesine destek vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Tek taraf ya da bir etnik grubu için değil tüm Erbil halkı için hizmet sunmayı planladıklarını belirten Maruf, dolayısıyla istisnasız tüm kesimlerden listelerine destek beklediklerini kaydetti.

Demokratik bir seçim süreci ve sonuç istediklerini, bölgedeki mevcut istikrar ve güvenliğin devam etmesi için tüm tarafları bu demokrasi şölenine katkı sunmasını isteyen Maruf, "Tüm etnik ve mezhep grupları arasında uzun yıllara dayalı birlikte yaşama kültürünü daha da geliştirip ve pekiştirilmesini istiyoruz. Seçimler bir demokrasi şölenidir. Her şey bölge halkının çıkarı doğrultusunda yapılmalı." şeklinde konuştu.

- "İŞİMİZ TÜRKMENLERİN BÖLGEDEKİ HAKLARINI KORUMAK"



Irak Türkmen Cephesi listesi adayı İmdat Terzi de ITC'nin son 20 yıldır, ilk kez bir siyasi listede seçime katıldığını hatırlattı.

Daha önce IKBY'de Türkmenlerin 5 temsilciyle parlamentoda kota yoluyla temsil edildiğini hatırlatan Terzi, "Bölgedeki siyasi partiler arasında çıkan siyasi çekişmeler nedeniyle kota hakkı, Irak federal mahkemesine taşındı. Mahkeme kararıyla kota hakkı beş temsilciden bire düştü. Bu yüzden de Irak Türkmen Cephesi olarak seçimlere bir siyasi liste halinde katıldık" dedi.

IKBY'de en çok temsil hakkını elde etmeyi planladıklarını aktaran Terzi, bölge anayasasındaki Türkmen haklarının genişletmek ve korumanın ilk hedefleri olduğunu söyledi.

İlk başta eğitim, siyasi ve kültürel hakların elde edilmesinin önemine vurgu yapan Terzi, bu seçimde IKBY'ye ait parlamentoda bir baraj sistemi getirmeyi düşündüklerini bildirdi.

Erbil ve Süleymaniye'de yaklaşık 350 bin Türkmen'in yaşadığına dikkati çeken Terzi, bu nüfus yoğunluğuna göre Türkmenleri bir ya da iki kişinin temsil etmesinin adil olmadığını ifade etti.

- "TÜRKMENLERE VERİLEN EĞİTİM VE KÜLTÜREL HAKLAR YETERSİZ"



Bölgede Türkmenlerin eğitim ve kültürel haklarıyla ilgili adımların uzun yıllar önce atıldığını aktaran Terzi, ancak bu hakların Türkmenlerin nüfus yoğunluğuna göre yetersiz kaldığını kaydetti.

Türkmenlerin bölgede idari ve yerel yönetimlerde de yer alma haklarının olduğunu vurgulayan Terzi, şöyle devam etti:

"Türkmenlere yönetimlerde de yer verilmesini istiyoruz. Vali ve kaymakam yardımcısının Türkmen olmasını istiyoruz. Erbil'deki 6 belediye müdüründen ikisi Türkmen olmalı. Bunları da IKBY parlamentosuna getireceğimiz yeni yasalarla hayata geçireceğiz."