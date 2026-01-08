İskandinav akademisyenden ''Grönland'' uyarısı: ABD'nin ilhakı NATO'yu yok eder

Danimarka Kraliyet Savunma Koleji ve Güney Danimarka Üniversitesi Savaş Çalışmaları Merkezinde görev yapan akademisyen Jakobsen, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'a yönelik tehditlerini, değerlendirdi.

Jakobsen, ABD'nin, Venezuela'da yaptığına benzer bir müdahaleyi Grönland'a uygulamasının "kolay" olacağını zira Grönland'da böyle bir müdahaleye karşı koyabilecek askeri bir gücün bulunmadığını belirterek şöyle devam etti:

ABD'nin uzun zamandır Venezuela'yı "düşmanı" olarak tanımladığını ve dünyada az dostu olan böyle bir ülkeye karşı askeri müdahalenin "farklı" bir durum olduğunu ifade eden Jakobsen, "ABD için tehdit oluşturmayan ve yapılan her talebi kabul eden Grönland gibi bir müttefike karşı güç kullanmak, tamamen farklı bir durumdur." diye konuştu.

"ABD ÇIKARLARINI TEHDİT EDEN RUS VE ÇİN GEMİLERİ TRUMP'IN HAYAL GÜCÜ"

Jakobsen, Grönland'a askeri bir müdahalenin büyük tepki toplayacağına işaret ederek bunun stratejik anlamda akıllıca olmayan bir hamle olacağını ve sadece NATO'yu değil, ABD'nin Asya'daki müttefiklerini de tehlikeye atabileceğini belirtti.

Danimarkalı akademisyen Jakobsen, "Özellikle de Grönland'da ABD çıkarlarını tehdit eden hiçbir Çin ve Rus gemisi yoktur. Bunlar sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın hayal gücünde var. Kalanımızın yaşadığı gerçek dünyada yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 1900'lerin başından bu yana Grönland için "ulusal çıkar" söylemini kullandığını hatırlatan Jakobsen, bu söylemini de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Ada'da üsler bulundurarak hem Danimarka hem de dünyaya gösterdiğini anlattı.

Jakobsen, ABD'nin Grönland'a yönelik söylemlerinin yeni olmadığına vurgu yaparak "Asıl yeni olan durum, ABD'nin süregelen bu ilgisini şimdilerde tuhaf bir biçimde sergilemesi." dedi.

GRÖNLAND KONUSU KONUŞULMAYA DEVAM EDECEK

Grönland'ın her zaman ABD için önemli olduğunun altını çizen Jakobsen; deniz yolları, mineraller ve Rusya ve Çin'in uzun menzilli nükleer saldırılarına karşı ihtiyaç duyulan erken uyarı sistemleri için Grönland'ın kilit konumda olduğunu belirtti.

Jakobsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in "ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur." söylemini anımsatarak şunları kaydetti:

"Eğer ABD Grönland'ı ilhak ederse bu durum, NATO'yu fiilen öldürecektir. Çünkü tüm NATO ülkeleri, Rusya'nın saldırısı durumunda ABD'nin kendilerine yardım etmesinin olası olmadığı sonucuna varacaktır."

İleriki günlerde Grönland konusunun konuşulmaya devam edeceğini ifade eden Jakobsen, Trump yönetiminin somut adım olarak sadece Grönland'a özel temsilci atadığı, halihazırda ciddiye alınacak bir durumun olmadığı değerlendirmesini yaptı.