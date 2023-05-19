Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler dolayısıyla İskeçe Müftülüğü tarafından "Oy namustur" başlıklı cuma hutbesi hazırlandı.

Hutbede, "Seçimlerde kullanılan oy pusulası, bir kağıt parçası olmaktan öte namustur, geleceğimizdir, camilerimizdir, okulumuzdur. Azınlığı dini ve milli açıdan bitirmek isteyen kişilere oy vermek, kendi elimizle sonumuzu hazırlamak demektir." denildi.

Sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi halinde, Batı Trakya Müslüman Türklerinin seçim sınavını başarıyla geçecekleri belirtilen hutbede, azınlık kurumlarına ve davasına sahip çıkan milletvekilleri adaylarına oy verilmesi istendi.

Hutbede, "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı milli ve dini bir azınlıktır. Dinimize sahip çıkmamız gerektiği gibi milli hasletlerimize de sahip çıkmalıyız. Özellikle kendi din kardeşlerimizi değersiz görüp gayrimüslimlerden medet ummanın ne denli yanlış olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Bir Müslüman'ın yaşadığı topluma asla kayıtsız kalamayacağı vurgulanan hutbede, Hazreti Muhammed'in "Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen kimse onlardan değildir" uyarısına yer verilerek sosyal konulara duyarlı olunması gerektiği belirtildi.

Batı Trakya'da, 21 Mayıs'taki seçimlerde Yeni Demokrasi Partisinden Mustafa Katrancı, Sevil Pehlivan, Hümeyra Ahmetoğlu, Yusuf Deli, SYRİZA Partisinden Hüsamettin Mehmet, Özgür Ferhat, Hüseyin Zeybek, PASOK Partisinden Sibel Mustafaoğlu, Berrin Deliibrahim, Burhan Baran ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan geçen yıl ihraç edilen İlhan Ahmet, Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) Ali Kamber, İbrahim Kiracı ve Maksun Birgül, Yunan Çözümü Partisinden Cemali Trampa, MERA 25'ten Ali Bülbül, Nesrin Hasanoğlu, Gökmen Musa, Yunanistan Komünist Partisinden (M-L) Damla Nurioğlu, Mustafa Erhan, Enosi Kentroon Partisinden ise Ergin Ahmet olmak üzere 21 Türk aday yarışacak.