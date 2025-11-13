İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2601
  • EURO
    49,2566
  • ALTIN
    5698.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşkence ve infazların hesabı sorulacak: Eski gardiyan Halep'te yakayı ele verdi
Dünya

İşkence ve infazların hesabı sorulacak: Eski gardiyan Halep'te yakayı ele verdi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep ilinde düzenlenen operasyonda, Saydnaya Hapishanesi'nde mahkumlara yönelik işkence ve infazlara karıştığı belirtilen eski gardiyan Mahmud Ali Ahmed'in yakalandığını duyurdu.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
İşkence ve infazların hesabı sorulacak: Eski gardiyan Halep'te yakayı ele verdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Halep Terörle Mücadele Şubesi ile İç Güvenlik birimlerinin ortak çalışması sonucunda, hakkında savcılıkça yakalama kararı bulunan Ahmed, titiz bir takip süreci sonunda gözaltına alındı.

İlk soruşturmalarda, Mahmut Ali Ahmed'in Saydnaya Hapishanesi'nde "kırmızı bölüm" olarak bilinen bölümde görev yaptığı ve burada işkence, yargısız infaz ve bazı mahkumların cesetlerinin toplu mezarlara taşınmasında rol aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Haklarında ihlal ve suç isnadı bulunan herkesin adaletin önüne çıkarılması ve yasanın eksiksiz uygulanması için çabalarımız sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Mıneyn köyünde bulunan Saydnaya Cezaevi, 2011'de başlayan halk ayaklanmalarının sürdüğü 14 yıl boyunca, devrik rejimin uyguladığı ağır işkenceler nedeniyle "insan mezbahası" olarak anıldı. Baas yönetiminin devrilmesinin ardından cezaevinde yıllarca alıkonulan yüzlerce kişi serbest bırakıldı ve hapishanenin kapıları kapatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.