Dünya

İskender-M sahaya sürüldü: Rusya'dan kritik hedeflere yoğun saldırı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine bir 'İskender-M' tipi balistik füze ve 104 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
İskender-M sahaya sürüldü: Rusya'dan kritik hedeflere yoğun saldırı
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 104 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, 89 İHA'nın imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada bir füze ve İHA'ların Ukrayna'nın 14 ayrı noktasına isabet ettiği aktarılarak, "Saldırı devam ediyor, hava sahasında birkaç düşman İHA'sı bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa ve Lviv bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

TERNOPİL'DE ÖLENLERİN SAYISI 32'YE ÇIKTI

Rus ordusunun 19 Kasım'da füze saldırısı düzenlediği Ternopil kentinde de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, kentte ölenlerin sayısının 32'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, ölenler arasında 6 çocuğun olduğu, saldırıda 18'i çocuk 94 kişinin yaralandığı ve 7 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

