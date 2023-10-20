İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0258
  • EURO
    29,6757
  • ALTIN
    1782.05
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İskoçya Başbakanı Yusuf: Gazze'den gelen mültecileri kabul etmeye hazırız
Dünya

İskoçya Başbakanı Yusuf: Gazze'den gelen mültecileri kabul etmeye hazırız

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İskoçya'nın Gazze'den gelen mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

20 Ekim 2023 Cuma 08:21 - Güncelleme:
İskoçya Başbakanı Yusuf: Gazze'den gelen mültecileri kabul etmeye hazırız
ABONE OL

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İskoç Ulusal Partisi (SNP) konferansında yaptığı konuşmada "Geçmişte İskoçya'daki ve Birleşik Krallık'taki insanlar Suriye'den, Ukrayna'dan ve diğer birçok ülkeden gelenleri karşılamak için kalplerimizi ve evlerimizi açtılar. Bunu tekrar yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Hamza Yusuf konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün uluslararası topluma Gazze halkı için dünya genelinde bir mülteci programına katılmaları için çağrıda bulunuyorum. İngiltere Hükümeti'nden acil adım atmalarını talep ediyorum. İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyenler için bir mülteci yerleştirme planının hemen başlatılması gerekmektedir. İskoçya'nın bu korkunç saldırılardan etkilenenlere güvenlik ve sığınak olma konusunda Birleşik Krallık'taki ilk ülke olmaya istekli olduğunu belirtiyoruz."

KAYINVALİDESİ GAZZE'DE MAHSUR KALDI

İskoçya'nın Birinci Bakanı Hamza Yusuf'un kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın da Gazze'de mahsur kalanlardan. Birleşik Krallığı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Birinci Bakanı Yusuf açıklamasında "Bu Elizabeth El-Nakla. Kendisi benim kayınvalidem. Dundee, İskoçya'dan emekli bir hemşire. Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda" ifadelerini kullanıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.