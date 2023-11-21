İskoçya Parlamentosunda ''Gazze'de acil ateşkes'' önergesi kabul edildi

İskoç parlamentosu oturumunda, İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) sunduğu "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı yapılan önerge görüşüldü.

Önerge görüşmelerinde söz alan İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Hamza Yusuf, İskoç parlamentosunun 7 Ekim'deki saldırıları oybirliğiyle kınadığını ve Gazze'de yaşanan insani krize karşı tek ses olunmasını arzu ettiğini aktardı.

Yusuf, "Hiçbir şey Hamas'la alakası bulunmayan sivillerin öldürülmesini haklı gösteremez." derken bir İsraillinin ya da Filistinlinin hayatının, diğerinden daha değersiz olmadığını vurguladı.

Glasgowlu bir İskoçya Yahudisi'nin, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürüldüğünü hatırlatan Yusuf, bölgede yaşananların ülkedeki Yahudi toplumunda da travmaya yol açtığını anlattı.

Yusuf, hükümetinin, esirlerin serbest bırakılması talebini de dile getirirken bebek, çocuk ve yaşlıların, savaş sonucunda hayatını kaybeden "tali hasar" olmadıklarını vurguladı.

"İsrail'in kendi vatandaşlarını terörden koruma hakkı vardır ama hiçbir ülkenin uluslararası insancıl hukuku göz ardı etme hakkı yoktur." diyen Yusuf, acil ateşkes çağrısını yineledi.

Yusuf, İskoçya'nın en başından bu yana ateşkes taraftarı olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Gazzeliler ve İsrailli esirler için bu parlamento ve uluslararası kamuoyu acil ateşkes çağrısında birleşmelidir." dedi.

İngiltere hükümetine Filistinli mültecilere kapıları açma çağrısı yapan Yusuf, İskoçya'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını da sözlerine ekledi.

"ATEŞKES ÖNERGESİ" KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından İskoçya Parlamentosunda ateşkes çağrısı yapılan önerge oylandı. Önerge, 28'e karşı 90 oyla kabul edildi.

Görüşmeler öncesinde Başbakan Yusuf, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a mektup yazarak İngiltere'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıması çağrısında bulunmuştu.

GALLER KABUL ETMİŞ, İNGİLTERE REDDETMİŞTİ



Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd) da 9 Kasım'da acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 19'a karşı 24 oyla kabul etmişti.

İngiltere Parlamentosu ise 15 Kasım'da yapılan oturumda, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125'e karşı 293 oyla reddetmişti.

Öte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan, partisinin değişiklik önergesini sunmuştu.

İşçi Partisinin önergesi de milletvekillerinin 183'e karşı 290 oyuyla reddedilmişti.

Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de kabul etmedi.