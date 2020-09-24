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Dünya

İskoçya'da öğrencilere yasak

İskoçya'da ailelerinden ayrı yurtlarda yaşayan üniversite öğrencilerine, koronavirüs önlemleri kapsamında ailelerinin evine dönüş yasağı getirildi.

DHA24 Eylül 2020 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:50
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İskoçya Ulusal Klinik Direktörü Jason Leitch, yurtlarda yaşayan üniversite öğrencilerinin ailelerini evlerine dönüş yapmalarının yasak olduğunu duyurdu. Glasgow Üniversitesi’nde 120 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 600 öğrencinin de kendilerini karantina aldığı duyuruldu. Leitch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstisnalar var, örneğin bakım sorumlulukları gibi. Ancak yasa açık ve net. Başka bir hane halkıyla, hatta anne ve babayla bile, kapalı alanda görüşemezler. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

İSKOÇYA’DA SON DURUM

İskoçya’da son açıklanan verilere göre 25 bin 495 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 2 bin 508 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 282 kişinin de iyileştiği açıklandı.

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