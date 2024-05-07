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Dünya

İskoçya'nın yeni başbakanı belli oldu

İskoç Ulusal Partisinin (SNP) yeni Genel Başkanı John Swinney, İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı oldu.

AA7 Mayıs 2024 Salı 18:00 - Güncelleme:
İskoçya'nın yeni başbakanı belli oldu
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İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Hamza Yusuf'un hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası liderliğe aday olan John Swinney için İskoçya parlamentosunda oylama yapıldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004'de SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.

Liderlik yarışına katılan diğer üç aday Douglas Ross 31, Anas Sarwar 22 ve Alex Cole-Hamilton ise 4 oy aldı.

Böylece, 60 yaşındaki Swinney, İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı oldu.

Swinney'in, yarın İngiltere Kralı 3. Charles'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı olarak görevine başlaması öngörülüyor.

- SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, koalisyonu bozma kararı almıştı

Hamza Yusuf'un 29 Nisan'daki istifa kararı, SNP'nin iktidar ortağı İskoçya Yeşiller Partisiyle yapılan güç paylaşımı anlaşmasını bitirmesinin ardından gelmişti.

SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Yusuf, Yeşiller Partisinin eş başkanlarını hükümetteki görevlerinden de almıştı.

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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