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Dünya

İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, yemin ederek görevine başladı

İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, yemin ederek görevine resmen başladı.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, yemin ederek görevine başladı
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Yusuf, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesinde düzenlenen törende, Mahkeme Başkanı ve kıdemli yargıçların huzurunda görev ve Kral'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu.

Pakistan asıllı 37 yaşındaki Müslüman Hamza Yusuf'un bugün yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.

- Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

Yusuf'un, İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart'ta kazanmasının ardından dün İskoç parlamentosunda oylama yapılmıştı.

SNP'nin yeni genel başkanı seçilen Hamza Yusuf, parlamentoda yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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