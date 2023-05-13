İslam alemi Başkan Erdoğan için dua ediyor... Tüyleri diken diken eden sözler

Türkiye, 14 Mayıs'ın arifesine girerken, tarihin en kritik halk oylaması olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine artık saatler kaldı.

Dünyanın dört bir yanından mazlumların umudu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde galip gelmesi için İslam aleminden ve Türk coğrafyasından dualar yükseliyor.

"BÜTÜN İSLAM ALEMİ BU ADAMLAR İÇİN DUA EDİYOR"

Kerkük merkezindeki Avcı Camii İmam ve Hatibi Şeyh Adil Mahmud, 14 Mayıs seçimlerine yönelik, "Anavatanımızda, Evladı Fatihan, Asım'ın Nesli, Cumhur İttifakı seçime giriyor. Bütün İslam alemi bu adamlar için dua ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yeniden seçimleri kazanması için çok fazla dua edilmesini belirten Mahmud, Filistin'in halini örnek verdi.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR, GANNUŞİ VE İMRAN HAN'IN TUTUKLANMASI

Kerkük İmam Hatibi, geçtiğimiz hafta Tunus'ta muhalif Ennahda Partisi'nin lideri Raşid Gannuşi'nin, bundan 3 gün önce de Pakistan'da İmran Han'ın tutuklandığını söyledi. Kaosun sürdüğü Sudan'daki kanlı çatışmalardan bahsetti.

"ÜMMETİ İLGİLENDİRİYOR"

İslam'ı yaşayan çalışkan Müslümanları tuzakla yıkmak istediklerini vurgulayan Adil Mahmud Hocaefendi, bu seçimin sadece Türkiye'nin değil bütün Ümmet için çok kritik olduğunun altını çizdi.

"ÇÜNKÜ İSLAM'IN SON KALESİ"

Mahmud'un son sözleriyse tüyleri diken diken etti:

"Üstün bir millet, tarihi şerefle dolu soydaşlarımız seçime gider. Rabbim onları galip kılsın. Meselesi din olan, vatan olan, bayrak olanlar için dua edelim. Çünkü İslam'ın son kalesi."