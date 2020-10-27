İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,11
  • EURO
    9,6015
  • ALTIN
    497.455
  • BIST100
    1144.45
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İslam dinini tanıtmak amacıyla televizyon kanalı satın aldılar
Dünya

İslam dinini tanıtmak amacıyla televizyon kanalı satın aldılar

Uganda Müslüman Yüksek Konseyi (UMSC), İslam dinini tanıtmak ve Müslüman halka yönelik yayın yapmak amacıyla televizyon kanalı satın aldı. 35 milyona yakın nüfusuyla Uganda'nın çoğunluğu Hristiyan. Müslümanlar ise nüfusun yüzde 12'lik kısmını oluşturuyor.

AA27 Ekim 2020 Salı 09:32 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:32
ABONE OL

UMSC Genel Sekreteri Mugalu Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanalın isminin Bilal TV olarak kaydedildiğini söyledi.

Birkaç hafta içinde yayına başlaması planlanan kanalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan camilerde yapılamayan eğitimlere destek ve Müslümanlar arasında köprü olması hedefleniyor.

Mugalu, "Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından beri camiler kapalı. Bu nedenle radyo ve sosyal medya ağlarından Müslümanlarla iletişimi sürdürüyorduk. Salgın, birkaç yıldır kurmayı planladığımız televizyon kanalı planlarını hızlandırdı." dedi.

35 milyona yakın nüfusuyla Uganda'nın çoğunluğu Hristiyan. Müslümanlar ise nüfusun yüzde 12'lik kısmını oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.