İslam dinini tanıtmak amacıyla televizyon kanalı satın aldılar

AA 27 Ekim 2020 Salı 09:32 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:32

UMSC Genel Sekreteri Mugalu Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanalın isminin Bilal TV olarak kaydedildiğini söyledi.



Birkaç hafta içinde yayına başlaması planlanan kanalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan camilerde yapılamayan eğitimlere destek ve Müslümanlar arasında köprü olması hedefleniyor.



Mugalu, "Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından beri camiler kapalı. Bu nedenle radyo ve sosyal medya ağlarından Müslümanlarla iletişimi sürdürüyorduk. Salgın, birkaç yıldır kurmayı planladığımız televizyon kanalı planlarını hızlandırdı." dedi.



35 milyona yakın nüfusuyla Uganda'nın çoğunluğu Hristiyan. Müslümanlar ise nüfusun yüzde 12'lik kısmını oluşturuyor.