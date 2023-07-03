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Dünya

İslam dünyasına çağrı: İsrail'in ihlallerini durdurun

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ve Arap toplumları ile insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in insan hakları ihlallerinin durdurulması için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
İslam dünyasına çağrı: İsrail'in ihlallerini durdurun
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskını şiddetle kınadığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve işgal altındaki Filistin topraklarının Müslümanların yöneticileri ve toplumlarının üzerinde bir emanet olduğu kaydedilen açıklamada, İslam ve Arap toplumları ile insan hakları kuruluşlarına İsrail'in insan hakları ihlallerinin durdurulması için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı

Açıklamada, Birliğin, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail işgaline karşı mücadele ve direniş hakkının destekçisi olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 80 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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