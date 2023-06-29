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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
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İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının nefret ve ırkçılığı körükleyen bir eylem olduğu ifade edilerek, halklar arasındaki karşılıklı saygı ve uzlaşıyı baltalayan, uluslararası çabalara ters düşen bu eylemlerin tehlikesine dikkat çekildi.

Kurban Bayramı'nda işlenen bu menfur olayın şiddetle kınandığı açıklamada, ilgili hükümetlerden İslami değerlere, sembollere ve kutsal değerlere yönelik bu gibi "adi ihlallerin" tekrarının önüne geçmek için etkin adımlar atması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler sözleşmesi gereğince ırk, cinsiyet, din ve dil ayrımı olmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermesi yönünde tüm ülkelere düşen yükümlük yeniden vurgulandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • Kuran-ı Kerim yakılması
  • İsveç cami saldırısı

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