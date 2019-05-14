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İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz yeniden yargılanacak

İngiliz mahkemesi İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin eski başkanı Tommy Robinson'ın yeniden yargılanmasına karar verdi.

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Londra Merkezi Ceza Mahkemesi (Old Bailey) İslam karşıtı aşırı sağcı EDL'nin eski başkanı Tommy Robinson'ın, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkilemek ve yargıya hakaret suçlarından yeniden yargılanmasına hükmetti. 

Karara göre, Robinson 4-5 Temmuz'da yeniden yargıç karşısına çıkacak.

Duruşma sırasında Robinson’ı destekleyen aşırı sağ gruplar mahkeme önünde gösteri düzenledi. İslam karşıtı slogan atan göstericiler, zaman zaman davayı izleyen gazetecileri de hedef alan sloganlar attı.

Duruşma sırasında bazı sol gruplar da mahkeme çevresinde karşı gösteri düzenledi.

Robinson geçen yıl mayıs ayında 13 ay hapis cezasına çaptırılmış ve bir süre hapiste yatmıştı. Robinson ağustos ayında kararı temyiz ederek kazanmış ve serbest kalmıştı.

İngiltere Başsavcısı ise temyiz kararına itiraz etmiş ve Robinson’ı yeniden yargılanması talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Robinson, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz ve tehdit suçlamaları ile yargılanan azınlık mensubu sanıkların ismini açıklamıştı.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Tommy Robinson bir dönem EDL'nin başkanlığını yaptı. Robinson, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor.

İstinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı

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